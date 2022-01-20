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Россиянам назвали зарплату для покупки «однушки» в ипотеку в Подмосковье

Вице-президент МАИН: для покупки «однушки» в Подмосковье нужно зарабатывать 35 тыс руб

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Для покупки однокомнатной квартиры в Подмосковье в ипотеку нужно зарабатывать не менее 35 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко, сообщает «Радио 1».

По словам эксперта, квартира в Подмосковье обойдется в три раза дешевле квартиры в ипотеку в Москве, поэтому и доход для такой покупки может быть в три раз ниже. «Соответственно, это около 35-40 тысяч рублей в месяц. Ваш платеж в банке будет в пределах 15 тысяч. Это при условии, что квартира стоит три миллиона рублей», — рассказала Радченко.

Ранее 20 января россиянам рассказали о необходимой зарплате для покупки квартиры в Москве. Для того, чтобы комфортно жить и платить по ипотечному кредиту, необходимо зарабатывать около 104 тысяч рублей в месяц. Соответствующая сумма актуальна для средней стоимости «однушки» в 10,5 миллиона рублей.

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Александра Мирошникова
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