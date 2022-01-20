Россиянам назвали зарплату для покупки «однушки» в ипотеку в Подмосковье

Для покупки однокомнатной квартиры в Подмосковье в ипотеку нужно зарабатывать не менее 35 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко, сообщает «Радио 1».

По словам эксперта, квартира в Подмосковье обойдется в три раза дешевле квартиры в ипотеку в Москве, поэтому и доход для такой покупки может быть в три раз ниже. «Соответственно, это около 35-40 тысяч рублей в месяц. Ваш платеж в банке будет в пределах 15 тысяч. Это при условии, что квартира стоит три миллиона рублей», — рассказала Радченко.

Ранее 20 января россиянам рассказали о необходимой зарплате для покупки квартиры в Москве. Для того, чтобы комфортно жить и платить по ипотечному кредиту, необходимо зарабатывать около 104 тысяч рублей в месяц. Соответствующая сумма актуальна для средней стоимости «однушки» в 10,5 миллиона рублей.

Аналитики считают, что ипотечные ставки по базовым программам в 2022 году снова вырастут. Согласно прогнозам, они достигнут 12 процентов годовых. Такую динамику эксперты объясняют ужесточением денежно-кредитной политики Центральным банком: в декабре регулятор поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых.