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Россиянам назвали зарплату для покупки «однушки» в ипотеку в Москве

Аналитик НКР Лопатин: для покупки «однушки» в ипотеку в Москве нужно зарабатывать ₽104 тыс

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянам назвали зарплату для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в Москве. Как сообщили опрошенные РИА Новости эксперты, для приобретения «однушки» в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что год назад для такой цели требовалась зарплата 84 тысячи рублей при условии, что на погашение кредита направляется до 70 процентов от заработной платы.

«При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — уточнил Лопатин.

Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов пояснил, что 25-30 тысяч рублей в месяц нужно закладывать на домохозяйство.

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По словам главного эксперта аналитического центра «Циан» Виктории Кирюхиной, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на середину января составляет 10,5 миллиона рублей на первичном рынке и 10,4 миллиона рублей на вторичном. Она подчеркнула, что для накопления первоначального взноса потребуется ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство.

Ранее сообщалось, что к концу декабря 2021 года средний размер ипотеки в России вырос на 25 процентов и достиг 3,28 миллиона рублей. Динамику в 25 процентов заметили относительно декабря 2020 года, когда средний размер кредита достиг 2,63 миллиона рублей. По словам экспертов, россияне фактически стали брать у банков на ипотеку больше денег.

Марина Совина
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