Россияне стали брать больше денег на ипотеку

К концу декабря 2021 года средний размер ипотеки в России вырос на 25 процентов и достиг 3,28 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Кредистория».

Увеличение достигло 650 тысяч рублей. Динамику в 25 процентов заметили относительно декабря 2020 года, когда средний размер кредита достиг 2,63 миллиона рублей. По словам экспертов, россияне фактически стали брать у банков на ипотеку больше денег.

Сильнее всего средний размер кредита в 2021 году увеличился в Краснодарском крае (на 32 процента), Ставропольском крае и Омской области (на 26 процентов в каждом). На 23 процента показатель повысился в Санкт-Петербурге, Воронежской и Ленинградской областях.

Меньше всего средний размер кредита изменился в Свердловской области (на 13 процентов), Югре (на 14 процентов), Башкортостане и Пермском крае (увеличение на 15 процентов в каждом), в Хабаровском крае и Москве (на 16 процентов в каждом).

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснили, что средний размер ипотеки в России в октябре 2021 года вырос на 4,5 процента в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 3,74 миллиона рублей. Основными причинами подобной динамики назвали подорожание недвижимости.