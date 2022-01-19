Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне стали брать больше денег на ипотеку

«Кредистория»: средний размер ипотеки в России достиг 3,28 миллиона рублей за 2021 год

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

К концу декабря 2021 года средний размер ипотеки в России вырос на 25 процентов и достиг 3,28 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Кредистория».

Увеличение достигло 650 тысяч рублей. Динамику в 25 процентов заметили относительно декабря 2020 года, когда средний размер кредита достиг 2,63 миллиона рублей. По словам экспертов, россияне фактически стали брать у банков на ипотеку больше денег.

Сильнее всего средний размер кредита в 2021 году увеличился в Краснодарском крае (на 32 процента), Ставропольском крае и Омской области (на 26 процентов в каждом). На 23 процента показатель повысился в Санкт-Петербурге, Воронежской и Ленинградской областях.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

Меньше всего средний размер кредита изменился в Свердловской области (на 13 процентов), Югре (на 14 процентов), Башкортостане и Пермском крае (увеличение на 15 процентов в каждом), в Хабаровском крае и Москве (на 16 процентов в каждом).

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснили, что средний размер ипотеки в России в октябре 2021 года вырос на 4,5 процента в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 3,74 миллиона рублей. Основными причинами подобной динамики назвали подорожание недвижимости.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Российского полицейского осудили на девять лет за сбыт наркотиков
Блинкен не передаст Лаврову письменный ответ на предложения РФ по безопасности
Названы самые популярные производители смартфонов
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
ЦСКА представил новичка из Турции шуткой про Наташ и удалил пост
Россиянка в минус 26 насильно окунула кричащего сына в прорубь и попала на видео
Розовые маски для сотрудников полиции стали объектом шуток в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter