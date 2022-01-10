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Ставкам по ипотеке в России предрекли резкий рост

«РИА Новости»: к середине 2022 года ставка по ипотеке может вырасти до 12% годовых

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

К середине 2022 года ставка по ипотеке в России может повыситься до 12 процентов годовых. Такой резкий рост предрекли эксперты, опрошенные РИА Новостями.

По словам аналитиков, ставки на рынке ипотечного кредитования уже начали превышать 10 процентов. Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко отметил, что часть банков повысили свои ставки еще в конце 2021 года, а остальные сделают это до конца января. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина тоже считает, что порог в 10 процентов преодолеют все крупные банки. Однако она также отметила, что за счет программ льготной и семейной ипотеки средняя ставка будет ниже этого уровня.

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«В первом полугодии произойдет увеличение ставок на 1-2 процентных пункта. Таким образом, при сохранении спроса средняя ставка по ипотеке к середине 2022 года может достичь 12 процентов годовых», — рассказал основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков заявил, что увеличение ставок будет носить временный характер. По его прогнозам, во второй половине 2022 года можно ожидать снижения ставки.

10 января банк ВТБ объявил, что с 11 января ставки по ипотечным кредитам вырастут на один процентный пункт. Ставка составит 10,3 процента годовых как для готового, так и для строящегося жилья. Увеличение ставок в банке объяснили повышением ключевой ставки Центральным банком — в конце декабря она достигла 8,5 процента.

Александра Мирошникова
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