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ВТБ повысил ставки по ипотеке

С 11 января 2022 года ВТБ повысил ставки по ипотеке до 10,3 процента годовых

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В ВТБ заявили о повышении с 11 января 2022 года ставок по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Изменения коснулись ставок и для готового, и для строящегося жилья. Показатель увеличился на процентный пункт до 10,3 процента годовых. Повышение ставок в банке объяснили резким изменением ключевой ставки Центробанком, которая в конце декабря достигла 8,5 процента.

С 11 января рефинансирование ипотеки станет доступно под 10,6 процента. Для заемщиков, которые оформили кредит до даты повышения, условия не будут пересматриваться, ставка сохранится.

Что касается ипотечных госпрограмм, то банк не стал повышать ставки. Для семейной ипотеки ставка начинается от 4,7 процента годовых, по ипотеке с господдержкой — от 5,75 процента годовых, а по дальневосточной ипотеке — 0,1 процента годовых.

Рост ставок по ипотеке россиянам спрогнозировали в ноябре 2021 года. Эксперты рынка недвижимости предположили, что средняя ипотечная ставка в стране к концу 2021-го превысит десять процентов. Подобный показатель наблюдался в 2017-2018 годах.

Нина Ташевская
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