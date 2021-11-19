Россиянам спрогнозировали значительный рост ставки по ипотеке

«Известия»: средняя ипотечная ставка в России превысит десять процентов к концу 2021 года

Эксперты рынка недвижимости заявили, что средняя ипотечная ставка в России к концу 2021 года может превысить десять процентов. Ранее такой показатель наблюдался в 2017-2018 годах, пишут «Известия».

Отмечается, что средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Показатель на новостройки без учета льготных программ вырос до 8,87 процента, на вторичное жилье — до 9,26 процента, на рефинансирование — до 8,66 процента, сообщил глава аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг. При этом еще 14 ноября ставки составляли 8,66 процента, 8,85 процента и 8,6 процента, соответственно.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота спрогнозировал россиянам значительный рост ставки по ипотеке: показатель достигнет десяти процентов и даже превысит его. Это связано с увеличением стоимости кредитов, объяснил он.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что цена новостроек массового сегмента с февраля 2020 года в стране выросла почти на треть — 29,6 процента. Доступность жилья в России снизилась, отметила она.

«Основные показатели доступности ипотеки — размер первоначального взноса и ежемесячный платеж. С февраля 2020 года первоначальный взнос на новостройки вырос в среднем на 30 процентов, ежемесячный платеж при сроке кредитования 20 лет — на 13 процентов. На вторичку первоначальный взнос вырос на 25 процентов, а ежемесячный платеж — на 19 процентов», — подчеркнула эксперт.

Ранее член правительства, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке может превысить 8 процентов. Он добавил, что в ведомстве продолжат обеспечивать жильем льготные категории граждан.