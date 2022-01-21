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Алеся Кафельникова показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

22-летнюю Алесю Кафельникову запечатлели возле бассейна в белом купальнике

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала новые фото, сделанные во время отдыха на Бали, и удивила поклонников. Серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На первом снимке 22-летняя знаменитость запечатлена на пляже в черном купальнике с мокрыми распущенными волосами и без макияжа. На другом кадре Кафельникова позирует возле бассейна на территории виллы в слитном купальном костюме белого цвета. За 50 минут пост набрал больше семи тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Всегда выглядишь отлично», «Шикарное тело», «Очень-очень красиво», «Взгляд приковывающий», «Обожаю, когда ты на Бали», — восхитились они.

В сентябре Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после рождения дочери. На последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало больше.

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Айсель Эюбова
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