Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после родов

Супермодель Алеся Кафельникова рассказала, что у нее появились растяжки на груди

Супермодель Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после рождения ребенка. Соответствующая информация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта.

22-летняя знаменитость ответила на вопросы своих подписчиков о том, собирается ли она делать операцию на груди после родов. Согласно публикациям, на последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало еще больше.

«Я продолжала мазать растяжки маслами, и сейчас замечаю, что они проходят», — призналась Кафельникова.

В июле супермодель Алеся Кафельникова впервые раскрыла подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина.

Впервые о рождении ребенка Кафельниковой намекнул ее отец, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. 9 июля в своей публикации в Twitter теннисист заявил, что у него появился «шикарный» повод напиться, и вызвал интерес у подписчиков.