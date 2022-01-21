Российский блогер-карлик Хасбик появился в рекламе KFC

Сеть ресторанов общественного питания KFC в Великобритании разместила в Twitter фотографию популярного дагестанского блогера-карлика Хасбуллы Магомедова (Хасбика). Его снимок использовали для рекламы заведения.

На фотографии Хасбик сидит на переднем сиденье автомобиля с удивленным лицом. В описании к кадру говорится: «Когда мама говорит, что еда есть у нас дома».

Большинство пользователей из Великобритании не узнали Хасбика, появившегося в рекламе сети ресторанов, но посчитали шутку смешной. При этом в комментариях под постом отметились и пользователи из России. «Вот бы и меня в 19 лет мама возила в KFC», «Есть русские тут?» — написали они.

В июле 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Хасбика к себе домой. Он подарил ему автомобиль Mercedes, а также созвонился с чеченским блогером Асхабом Тамаевым, рассказывавшем о конфликте с дагестанцем, и вступился за Хасбика.

Хасбулла Магомедов стал широко популярен в соцсетях благодаря необычной внешности. Из-за генетического заболевания он весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра. 19-летний Хасбик активно ведет страницы в Instagram, на которых делится моментами из своей жизни.

