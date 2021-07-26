Кадыров вступился за блогера-карлика Хасбика и подарил ему Mercedes

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил дагестанскому YouTube-блогеру Хасбулле Магомедову, известному под псевдонимом Хасбик, автомобиль Mercedes. Об этом блогер сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«+1 в гараж gle5.3», — написал Хасбик в подписи к фотографии с Кадыровым, опубликованной в сторис. В следующей публикации Магомедов спросил у подписчиков, где можно покрыть автомобиль антигравийной пленкой.

Кадыров, в свою очередь, опубликовал видео, на котором они с Хасбиком звонят популярному чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву, рассказывавшему о конфликте с дагестанским коллегой. «Ты что себе позволяешь, почему обижаешь нашего брата?» — вступился Кадыров.

В начале июля чеченский блогер рассказал, что у него с Магомедовым случился конфликт: Хасбик снимался для его YouTube-канала. «У нас возникло недопонимание. Я включил свой характер, он включил свой характер. Ну, такое небольшое недопонимание произошло. На этом наши съемки остановились», — рассказал блогер и подчеркнул, что подобная ссора произошла не в первый раз.

Хасбулла Магомедов — 18-летний дагестанский блогер, который обрел вирусную популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: рост Хасбика при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра.