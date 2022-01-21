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Мужчина пожертвовал почку ради любви и был отвергнут

Возлюбленная бросила мужчину, пожертвовавшего почку ради спасения ее матери

Девушка бросила учителя из Мексики, который из любви к ней пожертвовал почку для спасения ее матери. Об этом мужчина рассказал в TikTok.

Юзил Мартинез рассказал, что меньше чем через месяц после операции возлюбленная отвергла его. Более того, вскоре она вышла замуж за другого мужчину. История Мартинеза стала вирусной в TikTok. Видео набрало более 14 миллионов просмотров.

Один из пользователей написал: «Не грусти, ведь это она потеряла великолепного мужчину. Продолжай двигаться вперед и найдешь идеальную женщину, которая будет ценить тебя». Другой призвал Мартинеза не повторять эту же ошибку вновь, но тот пошутил, что у него закончились органы, которые можно было бы пожертвовать. «У нас всего по две почки, и поскольку одну я уже отдал, вторую оставлю себе», — иронично ответил он.

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В последующих видео Мартинез ответил на комментарии к своему вирусному посту. Он рассказал, что у него все хорошо, и он не держит зла на бывшую возлюбленную. Мужчина отметил, что он здоров, несмотря на то, что у него осталась только одна почка.

«Я ничего не имею против нее... Мы не друзья, но и не ненавидим друг друга. Я всего лишь снял это видео для TikTok. Я не думал, что все выйдет из-под контроля», — прокомментировал он бешеную популярность видео.

Ранее 56-летняя американка из штата Флорида пожертвовала почку бывшей жене нового мужа через два дня после долгожданной свадьбы. Невеста хотела перенести церемонию, но друзья отговорили ее, так как пара пыталась пожениться в течение последних десяти лет и несколько раз откладывала свадьбу по разным причинам.

Алиса Дмитриева
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