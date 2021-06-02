Женщина пожертвовала почку бывшей жене мужа через несколько дней после свадьбы

56-летняя американка из штата Флорида пожертвовала почку бывшей жене нового мужа через два дня после долгожданной свадьбы. Об этом сообщает издание Independent.

59-летняя Майлен Мерте (Mylaen Merthe) долгое время боролась с болезнью почек: осенью 2020 года, когда ее положили в больницу, они функционировали лишь на восемь процентов. Пациентке был необходим донор, однако почка брата для пересадки не подошла, и Дебби Нил-Стрикленд (Debby Neal-Strickland), невеста ее бывшего мужа, предложила свою.

Нил-Стрикленд знала, что Мерте скоро впервые станет бабушкой. По словам донора, она сразу же приняла решение пожертвовать почку, когда представила, что Мерте не будет рядом с дочерью в столь важный момент жизни.

Донор прошла множество анализов, и в итоге трансплантацию назначили через два дня после назначенной даты свадьбы. Невеста хотела перенести церемонию, но друзья отговорили ее, так как пара пыталась пожениться в течение последних 10 лет и несколько раз откладывала свадьбу по разным причинам.

В итоге операция успешно прошла в ноябре 2020 года, и теперь женщины называют друг друга сестрами.

Ранее сообщалось, что муж и жена пожертвовали почки одному человеку с разницей в 16 лет. Оказалось, что жительница штата Флорида пожертвовала почку мужчине, который ранее получил органы ее погибшего мужа.