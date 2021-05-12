Невеста предложила незнакомцу обменяться почками ради спасения ее жениха

Жительница Великобритании Вики Робертсон решила отдать почку незнакомцу взамен на трансплантацию органа ее жениху Кевину Тейлору. Своей историей невеста поделилась с Daily Mirror.

По словам Робертсон, ее 41-летний возлюбленный страдает от хронической почечной недостаточности. В 15 лет врачи поставили ему диагноз гранулематоз Вегенера. Это редкое, тяжелое и быстро прогрессирующее заболевание крови.

Со временем почки Тейлора стали функционировать всего на 8 процентов, и ему пришлось жить на диализе.

В апреле 2020 года, когда трансплантация здоровой почки стала единственным шансом на спасение Кевина, Вики предложила возлюбленному свою помощь. Однако врачи заявили, что ее почка для пересадки не подходит.

Выходом из ситуации стало участие в новаторской британской программе обмена почками, которая позволяет людям объединяться в поисках подходящего донора.

«Я могу помочь кому-то другому, и благодаря этому Кевин получит шанс на лучшую жизнь», — поделилась в беседе с изданием британка, отметив, что ей неизвестно имя получателя ее органа, так же как и имя донора, который поможет ее будущему мужу.

В случае успешной пересадки Вики и Кевин планируют пожениться.

Ранее сообщалось, что сбитый автомобилем подросток очнулся после того, как медики констатировали его смерть, а родители согласились пожертвовать его тело на органы.