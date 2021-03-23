35 врачей в течение 14 часов одновременно оперировали мать и двух сыновей

Житель индийского города Мумбаи вместе с матерью стали донорами органов ради спасения жизни младшего брата. Как сообщает Hindustan Times, членов семьи оперировали одновременно 35 врачей.

Сложная операция по пересадке органов, которая длилась 14 часов, состоялась 8 февраля. В 2014 году у Табиша Муллы (Tabish Mulla) диагностировали первичную гипероксалурию, или оксалоз — редкое наследственное заболевание, характеризующееся отложением оксалатовых камней в почках, экскрецией оксалатов кальция с мочой, приводящих к почечной недостаточности.

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Из-за болезни у юноши образовались камни в почках. В 2019 году, когда почки Муллы перестали функционировать, он стал регулярно проходить шестичасовую процедуру диализа. Состояние его печени также стало ухудшаться. Врачи предупредили, что единственным способом спасти жизнь 25-летнего пациента будет пересадка почек и печени.

Тогда его 53-летняя мать Шабана и 28-летний брат Дэниш вызвались стать донорами органов. Операция прошла успешно, и спустя месяц родственники восстановились после лечения.

На данный момент Мулла принимает иммунодепрессанты и подвержен повышенному риску заболеть COVID-19, поэтому соблюдает повышенную осторожность. «Сейчас я чувствую себя лучше и не страдаю от каких-либо инфекций», — заверил он.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ротерем, графство Саут-Йоркшир, подарила свою почку на 50-летие нуждавшемуся в пересадке этого органа мужу. Она объявила ему, что подходит в качестве донора.