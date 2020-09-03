Американец пошел к ювелиру и неожиданно получил новую почку

Американец Аарон Уайли (Aaron Wiley) отправился к своему любимому ювелиру в Далласе чтобы обновить старое бриллиантовое ожерелье жены, и неожиданно получил новую почку. Об этом пишет The Washington Post.

В мае Уайли и его жена Эрли (Erleigh) выбирали новые элементы для ожерелья, когда ювелир Дженнифер Пратт из JPratt Designs сделала мужчине неожиданное предложение — она захотела отдать ему свою почку. Аарон сказал, что они с женой были ошеломлены.

Решение женщины не было случайным, ведь она знала, что американец находится на диализной терапии, поскольку почка его жены, пересаженная ему 10 лет назад, была отвергнута организмом в 2017 году. По словам Пратт, она сразу поняла, что хочет помочь. «Аарон бывал в магазине несколько раз и раньше, и, хотя я плохо его знала, я была уверена, что он хороший человек. Я пошла домой и сказала мужу: "Я попробую отдать Аарону свою почку"», — сказала она.

После тщательного тестирования Пратт обнаружила, что она идеально подходит на роль донора и уже 25 августа отдала одну из своих почек Уайли во время четырехчасовой операции по трансплантации в Медицинском центре Университета Бэйлора в Далласе.

Хирург-трансплантолог Эрик Дж. Мартинес (Eric J. Martinez) сказал, операция прошла успешно и у Уайли появился шанс жить нормальной жизнью. «Это шанс для него снова почувствовать себя хорошо и освободиться от неудобств и бремени диализа», — сказал он.

Отмечается, что диализная терапия доставляла мужчине много неудобств: он мог пить лишь небольшое количество воды, должен был проходить процедуры 3-4 раза в неделю, а однажды даже был вынужден отказаться от отпуска.