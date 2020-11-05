Мужчина подарил свою почку матери на ее день рождения

Житель американского города Нэшвилл, штат Теннесси, подарил свою почку матери на день рождения. Об этом сообщает сайт телеканала Local 12.

В сентябре 42-летний Говард Смит Младший (Howard Smith Jr) стал донором почки. Так он решил поздравить мать Джеральдину (Geraldine) с 66-летием. До этого ей три года приходилось проходить процедуру диализа.

Однако его почка не подошла матери, поэтому он отдал орган незнакомцу, чтобы обеспечить матери получение почки для пересадки в ближайшем будущем.

Перед операцией 29 сентября Говард позвонил Джеральдине и спел «С Днем рождения тебя».

Представители больницы сообщили, что операция прошла успешно. «Доброе дело Говарда показывает, как он заботится о своей маме. Сейчас, в свете пандемии, это удивительная и вдохновляющая история», — сказала директор Лори Оливер (Laurie Oliver).

Ранее сообщалось, что бывшая самая разыскиваемая преступница спасла жизнь некогда арестовавшего ее офицера полиции. Она предложила ему свои услуги в качестве донора почки.