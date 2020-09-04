Бывшая преступница спасла жизнь арестовавшему ее полицейскому

Бывшая самая разыскиваемая преступница спасла жизнь некогда арестовавшего ее офицера полиции. Об этом сообщает издание New York Post.

Джоселин Джеймс (Jocelynn James) была наркозависимой и неоднократно преступала закон. Полицейский Террел Поттер (Terrell Potter) дважды арестовывал ее и предъявил ей более десятка обвинений.

В 2013 году Джеймс полгода провела в реабилитационном центре и избавилась от пристрастия к наркотикам. После этого она организовала собственную некоммерческую программу реабилитации наркоманов. С августа 2013 года бывшая преступница помогла 508 женщинам.

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В декабре 2019 года женщина пролистывала Facebook и увидела, что Поттеру требуется пересадка почки. Она предложила ему свои услуги в качестве донора. «Святой дух сказал мне: “У тебя почка этого человека”. Я уже тогда знала, что у меня его почка», — пояснила Джеймс.

Полицейский, которому пришлось восемь лет ждать процедуры, был поражен. «Это не просто совпадение. Это божье провидение. По-другому не объяснить», — заявил он.

Бывшая преступница прошла медицинские тесты, чтобы определить, является ли она подходящим кандидатом. Ей позвонили из больницы и сказали, что никогда не видели более подходящего донора для пересадки почки. Операцию осуществили в конце июля, хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Бог использовал меня как сосуд, чтобы продлить жизнь Поттера. Это мое самое большое достижение. Я должна быть мертва. Вместо этого бог помог мне спасти жизнь другого человека», — сказала американка.

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