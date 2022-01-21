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Популярный комик высказался о страхе тюрьмы из-за шуток в сети

Комик Косяков о страхе тюрьмы из-за постов в сети: стараюсь не впускать в себя такие мысли
Денис Косяков

Денис Косяков. Кадр: видео «Подкасточная» / YouTube

Популярный комик и телеведущий Денис Косяков рассказал, боится ли он попасть в тюрьму из-за публикаций и шуток в соцсетях. В видео на YouTube-канале «Подкасточная» он признался, что старается не думать о подобном варианте развития событий. Помимо того, Косяков высказался о том, почему его нередко критикуют пользователи Twitter.

Один из ведущих подкаста, сценарист ТНТ Вячеслав Дубинин отметил, что комик нередко резко высказывается в сторис своего Instagram. Он спросил, не задумывался ли Косяков о том, что его слова могут привести к возбуждению уголовного дела. Комик назвал подобную перспективу крайне неприятной.

«Я стараюсь не впускать в себя такие мысли. Еще об этом не хватало думать. Слишком много и так проблем, чтобы еще об этом размышлять», — высказался о страхе тюрьмы юморист. При этом Косяков уточнил, что задумывался о необходимости удалить из Twitter все публикации.

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Косяков также прокомментировал тот факт, что его посты в Twitter иногда вызывают критику. Юморист назвал Twitter злой соцсетью и объяснил, что негатив в ней обусловлен механикой платформы. «За счет ретвитов и репостов могут увидеть [публикации] совершенно не связанные с тобой люди, не те, кто на тебя подписан, а вообще. Приносится масса негатива к тебе», — посетовал он.

Косяков высказывается в Twitter на различные повседневные темы и нередко комментирует популярные публикации. Комика неоднократно осуждали в соцсети за его высказывания и поступки. В сентябре 2020 года юзеры Twitter затравили Косякова после того, как увидели фрагмент передачи «Пусть говорят» на Первом канале с его участием. В нем юморист резко пошутил об изнасиловании.

В октябре 2019 года пользователи соцсети также раскритиковали Косякова за пост с признанием в любви Москве. Комик в ответ заявил, что его слова выявили «много кретинов».

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Маргарита Щигарева
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