Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пьяные украинцы решили прогуляться в лесу и случайно оказались в Польше

Пьяный курсант и его друг случайно перешли границу Украины и оказались в Польше

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Курсант Национальной академии сухопутных войск Украины Василий Макар вместе с бывшим пограничником Марьяном Павлюхом случайно перешли границу, гуляя в лесу, пишет Zaxid.net.

Инцидент произошел утром на Рождество, 7 января. Польские пограничники проинформировали украинских коллег о том, что двое мужчин пытались пересечь границу с Польшей. Им удалось сбежать от военных. После этого украинская сторона приступила к поиску нарушителей. Двух мужчин задержали около села Лопушанка Самборского района Львовской области Украины. Пьяные украинцы не смогли объяснить пограничникам, как и почему пересекали границу.

Один из задержанных, 25-летний Марьян Павлюх, оказался бывшим пограничником. Его друг — курсант третьего курса Национальной академии сухопутных войск Львова Василий Макар.

В суде они рассказали, что накануне инцидента всю ночь распивали спиртное. Ближе к утру мужчины решили прогуляться, но почему оказались в Польше, не поняли. Турковский районный суд оштрафовал на 8,5 тысячи гривен (около 23 тысяч рублей) обоих нарушителей.

Ранее польский солдат пересек границу Польши и Белоруссии. Он прошел в районе пропускного пункта Козловичи, нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали срочно запустить «Северный поток-2»
В Госдуме заявили о необходимости защитить граждан России в Донбассе
Семья женщины обвинила ее мужа в измене и случайно раскрыла многолетнюю тайну
Депутат призвал захоронить Ленина рядом с родственниками
Политолог назвал цель переговоров Лаврова и Блинкена
Политолог рассказал о двойственной внешней политике Франции в отношении Украины
Пьяные украинцы решили прогуляться в лесу и случайно оказались в Польше
Великобритания перебросила на Украину бойцов элитного подразделения
В США избавились от скандального памятника президенту из-за расизма
Россияне осудили сломавшую мусоропровод из-за цветов москвичку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter