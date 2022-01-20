Польский солдат пересек границу Польши и Белоруссии

Погранслужба Польши признала факт пересечения польским солдатом границы с Белоруссией, которое произошло 18 января, заявила пресс-секретарь Главного коменданта Пограничной стражи. Об этом сообщает РИА Новости.

«18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии», — рассказала пресс-секретарь.

Солдат перешел границу в районе пропускного пункта Козловичи, нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения. Он прошел по мосту 20 метров вглубь белорусской территории, и затем вернулся обратно. Об этом сообщили представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Ранее пограничная служба Польши сообщила о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами. В официальном заявлении сказано, что в течение дня 19 января 38 мигрантов пытались прорваться на польскую территорию, некоторые из нарушителей границы были задержаны.

19 января погранслужба сообщала о попытке группы мигрантов незаконно прорваться на территорию Польши из Белоруссии в районе деревни Мельник. Мигранты забрасывали пограничников камнями и пытались сломать забор. На границе задержали граждан Египта, Эритреи, Турции и Йемена.