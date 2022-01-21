Лавров уличил США во лжи по договоренностям о нерасширении НАТО

Опубликованное ранее заявление Госдепа США, в котором американские власти опровергают наличие договоренностей с Россией по нерасширению НАТО на восток — это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой публикует ТАСС.

Он добавил, что бумаги, подготовленные к сегодняшней встрече, «невозможно читать». «У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала. Я не думаю, что следует дополнительно комментировать», — заявил министр.

В новом документе Госдеп заявил об отсутствии договоренностей или гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток, а также назвал вымыслом утверждение о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту.