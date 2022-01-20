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Государственный департамент США опроверг гарантии о нерасширении НАТО на Восток

Госдеп США заявил об отсутствии договоренностей о нерасширении НАТО на Восток

Фото: Omar Sobhani / Reuters

НАТО никогда не обещало не принимать в состав новых членов, сообщили в государственном департаменте США, уточнив, что расширение альянса не направлено против России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В новом документе госдеп заявил об отсутствии договоренностей или гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток. «Каждое суверенное государство имеет право выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в оборонительные региональные союзы в целях самообороны. Этот основополагающий принцип был отражен в Уставе ООН, и Россия подтвердила его во множестве международных и региональных документов, таких как Хельсинкское соглашение [1975 года]», — сказано в заявлении.

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Вопрос о существовании договоренностей между Россией (СССР) и НАТО, которые были достигнуты в ходе переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году, является одним из конфликтных моментов в отношениях между странами. Представители альянса опровергают их наличие.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев высказывался относительно существования таких гарантий и договоренностей противоречиво, подтверждая их существование в одних интервью и отрицая в других.

Ранее глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер усомнился в достижении компромисса между представителями России и США на будущих переговорах в Женеве.

18 января стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Блинкен охарактеризовал предстоящую встречу с коллегой Лавровым как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.

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Дмитрий Сотак
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