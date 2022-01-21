Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Опальный отец Сергий рассказал о тайном обряде изгнания духов из тела Ленина

Бывший схиигумен Сергий рассказал о тайном обряде изгнания духов из тела Ленина в мавзолее

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что его приглашали в мавзолей для изгнания духов из тела Владимира Ленина. О тайном обряде он рассказал «Московскому комсомольцу».

Священнослужитель пояснил, что оказался в мавзолее по приглашению нескольких высокопоставленных офицеров, имена которых он раскрыть не может.

«Все случилось в День Преображения Господня (19 августа). Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и "странности", которые там якобы происходили с телом Ленина», — заявил Романов.

До этого отцы Троице-Сергиевой лавры говорили о неспокойной обстановке в мавзолее, добавил бывший схиигумен. Якобы некоторые его работники чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало «признаки жизни».

Однако опальный священнослужитель не стал уточнять, когда именно случились описанные им события. Он лишь заметил, что совершил молебен у саркофага и окропил его святой водой.

Ранее с инициативой о выносе тела Ленина выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он призвал перезахоронить вождя рядом с родственниками. По его словам, Ленин является негативной фигурой для российской истории, поскольку действовал на немецкие деньги и разогнал Учредительное собрание, которое должно было определить судьбу страны после отречения Николая II.

Член КПРФ Леонид Калашников выступил с осуждением этой инициативы. По его словам, это отвлекающий маневр, цель которого — отвлечь внимание от проблем внутри страны и на международной арене. Калашников считает, что более 60 процентов населения России выступают против перезахоронения Ленина.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Бывший судья Верховного суда Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены
США обвинили Россию в планах свергнуть украинское правительство
Экс-советник главы Дагестана экстрадирован из Германии в Россию
Выручка российского магазина для бедных взлетела в десятки раз
Кудрин призвал создать агломерации в противовес Москве
В AirPods появится секретная функция
Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном
Тренер объяснил плохую стрельбу российских биатлонисток «женскими качествами»
В английской семье родилась первая девочка за 75 лет
Захарова посмеялась над уровнем знаний главы МИД Великобритании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter