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Лукашенко посоветовал заразившимся коронавирусом «не париться»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал «международных жуликов» закончить пандемию

Фото: Александр Астафьев / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал людям, заразившимся коронавирусом, «не париться». Об этом сообщает БЕЛТА.

«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего», — сказал Лукашенко во время общения с журналистами.

Глава республики сослался на мнение одного из западных специалистов, что, поскольку штамм омикрон является «легким вирусом», то лучше всем переболеть им. По мнению Лукашенко, это «идеальное предложение».

«Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми», — добавил белорусский президент.

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Ранее Лукашенко рассказал, что сразу после заражения омикрон-штаммом коронавируса, не стал делать экспресс-тест, а пошел «бегать на лыжах» и «рубить дрова». Летом 2020 года он также утверждал, что бессимптомно перенес коронавирус.

По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заразились коронавирусом почти 723 тысячи человек, 5 899 из них скончались. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

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София Сарджвеладзе
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