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Лукашенко «рубил дрова» и «бегал на лыжах» после заражения омикрон-штаммом

Александр Лукашенко после заражения омикрон-штаммом не отказался от повседневных привычек

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу после заражения омикрон-штаммом коронавируса, не стал делать экспресс-тест, а пошел «бегать на лыжах» и «рубить дрова». Об этом он рассказал журналистам после посещения военных объектов на территории Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Политик заявил, что почувствовал себя нехорошо уже после проявления первых симптомов болезни. Через несколько дней он все же согласился сделать тест на инфекцию, но тот показал отрицательный результат. Вскоре самочувствие главы государства ухудшилось еще сильнее, но от «повседневных привычек» он не отказался. «Все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей», — заявил Лукашенко.

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Он также заверил, что «мазок» на наличие коронавируса следует сдавать лишь на поздних стадия заболевания, когда организм уже поборол недуг. «То есть это уже, считай, переболел, и заразы нет, то есть уже заразить ты не можешь», — пояснил белорусский лидер.

В отличие от большинства стран, в Белоруссии с начала пандемии не вводились жесткие карантинные ограничения. В 2020 году Лукашенко и вовсе отрицал опасность COVID-19, неоднократно называл панику вокруг болезни психозом. Лечиться он советовал водкой, баней, работой на тракторе, а также сливочным маслом.

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Михаил Кириллов
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