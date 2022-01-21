Медики назвали частую причину проблем с памятью

Нехватка в организме витамина B12 приводит к возникновению ряда заболеваний, среди которых депрессия, анемия, а также частичная потеря памяти, заявили американские медики, пишет Express.

Они назвали частую причину проблем с памятью. По словам ученых, прямой связи между развитием у человека деменции и дефицитом витамина нет, но многие пациенты с нехваткой этого элемента жаловались на ухудшение работы мозга. В группу риска можно отнести пожилых людей и вегетарианцев.

«Дефицит витамина B12, если его не лечить, может вызвать серьезное и необратимое повреждение, особенно головного мозга и нервной системы. Это также грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями», — объяснили эксперты.

Витамин В12 содержится в сыре, яйцах, рыбе, молоке, а также мясе. Пациентам витамин назначают в виде таблеток или вводят инъекцией. Ученые посоветовали вегетарианцам обратить внимание на некоторые виды растительного молока и сухие завтраки, обогащенные витамином.

Ранее британские исследователи выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляция префронтальной коры головного мозга позволяет улучшить кратковременную вербальную память.