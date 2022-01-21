Здание ЦБ «заминировали» из-за запрета криптовалют в России

Неизвестные сообщили о минировании здания Центробанка в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

По словам источника агентства, специалисты в настоящее время проводят проверку здания на Неглинной улице, не прибегая к эвакуации сотрудников регулятора.

Также сообщается, что в анонимном телефонном звонке злоумышленник упоминал предложение ЦБ о фактическом запрете криптовалют в России. О каких-либо требованиях звонившего неизвестно.

20 января ЦБ выпустил доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг любых криптовалют на территории России. Согласно позиции регулятора, криптовалюты используются в России в основном физическими лицами для отмывания денег и спекуляции. За нарушение запрета предлагается ввести штрафы.

По данным Bloomberg, решение было принято под давлением ФСБ, которая таким образом стремится предотвратить финансирование организаций, признанных в России нежелательными, и оппозиционных лидеров.