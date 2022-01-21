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В Госдуме назвали условие сохранения майнинга в России

Депутат Госдумы Гутенев назвал контроль государства условием легальности майнинга в России

Фото: Jemima Kelly / Reuters

Майнинг в России можно сохранить и оставить легальным, но только если его поставить под жесткий контроль государства. Такие условия, комментируя инициативу Центробанка, назвал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает РИА Новости.

Для этого майнинговые фермы должны быть абсолютно прозрачными, уплачивать все налоги, а также работать в регионах, где имеется избыток электроэнергии или климатические условия позволяют сделать охлаждение менее энергозатратным.

Что касается самих криптовалют, то депутат поддержал запрет их свободного оборота в России. Такой актив несет риски для неопытных и неквалифицированных инвесторов, использующих для игры на разнице курсов кредитное плечо. Высокая волатильность рынка криптовалют может быстро обнулить их капитал и загнать в большие долги.

Кроме того, напомнил Гутенев, цифровые валюты традиционно используются для преступных действий. В том числе для транзакций, которые нарушают закон или же являются оплатой за незаконные или контрафактные товары.

В то же время депутат допустил существование суррогатного финансового продукта, например, стейблкоина, номинированного в золоте и контролируемого государством. Он считает, что такой продукт заинтересовал бы граждан и юридических лиц как средство расчета и накоплений. Также такой аналог золотого рубля мог бы помочь России обходить западные санкции в адрес крупных госкомпаний или бизнесменов, которые считаются связанными с руководством России.

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Накануне ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций по теме криптовалют. В нем регулятор предложил запретить использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Позднее директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова уточнила, что граждане по-прежнему смогут владеть криптовалютой и инвестировать в нее, но только с помощью зарубежных площадок. Такие требования в ЦБ объяснили использованием цифровых активов для преступной деятельности, а также опасностью майнинга для реализации экологической повестки.

В свою очередь источники Bloomberg утверждают, что ЦБ согласился поддержать запрет после длительных переговоров с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Силовики убедили руководство финансового регулятора в необходимости ужесточения давления на криптовалюты из-за роста переводов россиян в адрес оппозиционных организаций, которые запрещены в России.

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Платон Щукин
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