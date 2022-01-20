Центробанк уточнил детали запрета криптовалют в России

Предложение Центробанка об ужесточении регулирования рынка криптовалют в России не касается права физических лиц на владение такими активами и инвестиции в них, запрет коснется только использования в этих целях российской финансовой инфраструктуры. Детали инициативы во время пресс-конференции на YouTube-канале ЦБ уточнила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.

По ее словам, россияне смогут свободно продолжать проводить операции в иностранных юрисдикциях. Однако, добавила Данилова, Центробанк по-прежнему предупреждает, что криптовалюты несут значительные риски — это и возможное мошенничество, и сложности с отстаиванием своих прав на владение ими.

Готовящийся запрет снимет существенную часть рисков и снизит популярность криптовалют у граждан, считают в ЦБ. Для юридических лиц регулятор хотел бы введения штрафов за прием криптовалют в качестве средства платежа. Также предложение предусматривает денежное наказание для физических и юридических лиц за майнинг.

Говорить о возможности введения уголовной ответственности за такие действия Данилова отказалась, подчеркнув, что в регуляторе склоняются к идее штрафов. Вместе с тем представительница ЦБ заметила, что вопрос следует обсуждать с другими заинтересованными сторонами, не уточнив, кого имеет в виду.

Ранее сегодня ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций по теме криптовалют. В нем, в частности, говорится, что майнинг в связи с высоким уровнем потребления электроэнергии создает угрозу для энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также противоречит реализации экологической повестки.

Однако основной претензией стало использование криптовалют для преступной деятельности. В связи с этим регулятор предложил запретить использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. В противном случае, указали в ЦБ, риски от участия граждан в мировом рынке криптовалют существенно возрастут.

Между тем агентство Bloomberg утверждает, что причиной инициативы ЦБ стала позиция Федеральной службы безопасности (ФСБ), обеспокоенной ростом платежей в пользу оппозиционных организаций, которые признаны в России незаконными.