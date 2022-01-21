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Непривитых россиян предупредили о негативных последствиях из-за омикрона

Минздрав предупредил непривитых россиян о негативных последствиях из-за омикрон-штамма

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Министерство здравоохранения предупредило непривитых россиян о возникновении долгосрочных негативных последствий для здоровья из-за распространения в стране омикрон-штамма. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает в пятницу, 21 января, РИА Новости.

Гражданам рекомендовали использовать медицинские маски или респираторы в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, а также чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

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Кроме того, россиян попросили минимизировать посещения мест с большим скоплением людей.

За последние 24 часа в России выявили 49 513 новых случаев коронавируса, госпитализированы 9136 пациентов с COVID-19.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 987 774. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5 922) и в Подмосковье (4 424).

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Анна Щербакова
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