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Дело об избитом за осмотр пациентки в хиджабе враче закончилось примирением

В Нижневартовске суд закрыл дело об избиении врача мужем пациентки в хиджабе

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Нижневартовске суд закрыл уголовное дело на мужа пациентки, который избил врача, осмотревшего его жену-мусульманку. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Врач-дерматовенеролог Владимир Жирноклеев, попросивший пациентку последовательно оголить руки, ноги и живот для осмотра, заявил о примирении сторон.

Инцидент произошел 21 сентября. На прием пришла женщина в хиджабе. «Ничего странного в этом я не увидел, я не первый год работаю в городе, в хиджабе приходили ранее пациентки, процедура для всех одна и та же. Для осмотра я попросил ее показать руки, ноги, живот — буквально по 10 сантиметров ей пришлось оголить», — рассказывал врач. По его словам, пациентка возмущалась, говорила, что ей не положено так делать, но врач ответил, что нормы одинаковы для всех.

«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать», — подытожил пострадавший. После нападения мужа пациентки задержали.

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Мария Рубникович
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