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Мишустин поручил перевести на дистанционку сотрудников органов власти

Мишустин поручил по максимуму переводить сотрудников органов власти на дистанционный режим

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил по максимуму переводить сотрудников органов власти на дистанционный режим работы в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Поручение главы правительства вступает в силу с пятницы, 21 января. Уточняется, что мера коснется сотрудников аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

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Еще одно поручение Мишустина о переводе на дистанционный режим затронет сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине. Решение также вступает в силу с пятницы, 21 января.

За последние 24 часа в России выявили 49 513 новых случаев коронавируса, госпитализированы 9136 пациентов с COVID-19.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 987 774. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5 922) и в Подмосковье (4 424).

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Анна Щербакова
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