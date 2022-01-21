В ООН предрекли появление более опасного штамма коронавируса

Текущие темпы вакцинации позволят достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в Африке только к 2024 году, поэтому сохраняется возможность появления новых опасных штаммов инфекции. Об этом предупредил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, передает ТАСС.

«Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже», — предрек генсек. Он подчеркнул, что борьба с пандемией должна быть главным пунктом повестки дня во всех странах. При этом Гуттереш отметил, что COVID-19 нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы.

Глава ООН призвал продолжать кампанию по вакцинации населения и рассказал, что в мире производится 1,5 миллиарда доз вакцин от коронавируса ежемесячно. Однако он напомнил, что распределение вакцин по государствам крайне неравномерно. «Надо сделать так, чтобы вакцинация была всеобщей. Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины», — добавил генсек.

Ранее эпидемиолог из Хорватии заявил, что изоляция при заражении омикрон-штаммом коронавируса стала бессмысленной, так как вирус слишком быстро распространяется. Он призвал заменить эту эпидемиологическую меру массовым и доступным тестированием граждан на коронавирус.