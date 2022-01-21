Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве выявили 15 987 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 15 987 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1064 пациента

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В Москве за прошедшие сутки выявили 15 987 новых случаев коронавируса. Из них были госпитализированы только 1064 пациента — это 6,7 процента от числа выявленных случаев заболевания. Соответствующие данные опубликованы в пятницу, 21 января, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 20 января, в столице было зарегистрировано 11 557 новых случаев COVID-19.

За 24 часа в Москве скончались 72 человека, 2313 горожан были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса. Общее число вылечившихся увеличилось до 1 917 946.

По всей России за прошедшие сутки зарегистрировали 49 513 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 987 774.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России выявили 49 513 случаев коронавируса
Российский инфекционист предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ
Участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети предъявили обвинение
В Женеве начались переговоры представителей России и США
Застрявшая в гостях у мужчины девушка решила выйти за него замуж
Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца
В МИД уличили НАТО в бесцеремонном давлении на Швецию и Финляндию
Рябков назвал срок ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Российский блогер-карлик Хасбик появился в рекламе KFC
В МИД прокомментировали возможность участия США в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter