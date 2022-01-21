В Москве выявили 15 987 новых случаев COVID-19

В Москве за прошедшие сутки выявили 15 987 новых случаев коронавируса. Из них были госпитализированы только 1064 пациента — это 6,7 процента от числа выявленных случаев заболевания. Соответствующие данные опубликованы в пятницу, 21 января, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 20 января, в столице было зарегистрировано 11 557 новых случаев COVID-19.

За 24 часа в Москве скончались 72 человека, 2313 горожан были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса. Общее число вылечившихся увеличилось до 1 917 946.

По всей России за прошедшие сутки зарегистрировали 49 513 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 987 774.