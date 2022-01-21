Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристам в Египте предложат новый необычный вид экскурсий

В провинции Красного моря создадут искусственные «коралловые рифы» для дайвинга

Фото: Unsplash

Власти Египта решили привлечь туристов новым необычным видом экскурсий, предложив им подводные погружения на искусственные «коралловые рифы». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ради повышения привлекательности местных курортов в регионе египетской провинции Красного моря будут созданы так называемые искусственные коралловые рифы — списанные автобусы, грузовики и прочая техника, которые погрузят на морское дно. Отмечается, что объекты быстро обрастут кораллами и станут пристанищем для других морских обитателей, в том числе привлекут колонии ракообразных и станут местом, куда приплывают за кормом тропические рыбы.

Материалы по теме:
«Вечерняя стрельба — обыденное явление» Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
30 января
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря

Для дайвинга будут созданы семь новых локаций — их разделят на две группы, подлежащие освоению в два этапа. В общей сложности на искусственные рифы погрузят около 20 единиц различного транспорта.

По мнению властей Египта, создание новых объектов снизит нагрузку на основные районы традиционного дайвинга, которые ежегодно привлекают около трех миллионов туристов. В год на курортах Красного моря совершается от шести до девяти миллионов подводных погружений.

Ранее в январе власти Египта разъяснили российским путешественникам, планирующим отдых в республике, новые правила въезда в страну, которые вводятся с 22 января. Все туристы обязаны иметь при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке, отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В России начали готовить почву для национализации предприятий
Стала известна возможная новая должность Поклонской
Токаев предложил отправлять молодых казахов в Россию
Олимпиада в Китае столкнулась с инфекционной угрозой
Россияне назвали главную причину для увольнения
Россиянин нашел чужую банковскую карту и обогатился
Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Элза Суарес
Модель Playboy назвала минусы жизни с привлекательной внешностью
Популярный комик высказался о страхе тюрьмы из-за шуток в сети
Джигурде нашли нового соперника в промоушене фрик-поединков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter