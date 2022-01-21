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Умер поэт Анатолий Найман

В возрасте 85 лет скончался российский поэт Анатолий Найман

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Умер российский поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман. О смерти сообщила приемная дочь автора, журналистка и литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook.

Найман скончался в возрасте 85 лет в ночь на пятницу, 21 января. Ранее в январе текущего года стало известно о госпитализации поэта с обширным инсультом. Мужчине стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 в Ленинграде. Он известен как автор сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу» и других произведений. Найман также прославился многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии.

Сергей Равин
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