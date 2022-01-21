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Названа доля полностью отказавшихся от наличных россиян

Visa: 29% россиян полностью отказались от наличных

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Почти треть жителей России (29 процентов) полностью отказались от наличных, такая доля названа в исследовании международной платежной системы Visa (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Это больше, чем в целом по миру (16 процентов).

Еще 35 процентов россиян планируют чаще платить безналично в этом году. Около 36 процентов респондентов отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой.

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За последний месяц более половины (56 процентов) всех покупок были оплачены безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39 процентов опрошенных за время пандемии, отметили эксперты.

Удобство совершения покупки — один из главных критериев выбора магазина для 73 процентов. Большинство потребителей (75 процентов) ожидают увидеть там терминалы бесконтактной оплаты. Главными плюсами электронных платежей россияне назвали возможности покупать товары в интернете (66 процентов) и легче учитывать свои расходы (39 процентов).

Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых банковских карт в России. Он считает, что в ближайшие несколько лет они перестанут пользоваться популярностью.

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Платон Щукин
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