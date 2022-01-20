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Спрогнозировано исчезновение пластиковых банковских карт в России

Банкир Спиваков: в течение 2 лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых банковских карт в России. Он рассказал РИА Новости, что в ближайшие несколько лет они перестанут пользоваться популярностью.

По словам банкира, число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году достигнет равновесия.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — сказал он.

По словам Спивакова, через несколько лет не более 15 процентов клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой. Он отметил, что это обусловлено восприятием пластиковых кредиток в качестве «красивого аксессуара». При этом в онлайн будет уходить самый объемный из всех видов кредитов — ипотека, заверил эксперт.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов рассказал о преимуществах перехода к электронным системам платежей. По его словам, отказ от купюр позволит автоматизировать бухгалтерский учет и даст налоговым службам больший контроль над движением денег в экономике.

Марина Совина
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