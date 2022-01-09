Перечислены преимущества отказа от наличных

Отказ от купюр позволит автоматизировать бухгалтерский учет и даст налоговым службам больший контроль над движением денег в экономике, считает экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов. О преимуществах перехода к электронным системам платежей он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, отсутствие необходимости работы с бумажными деньгами в значительной степени обеспечивает автоматизацию обработки бухгалтерской статистической информации. Плюс это усиливает контроль налоговых органов над реальным движением денег в экономике, над своевременностью поступления налогов и над законностью проводимых операций», — уверен Колганов.

Это упрощает систему расчетов. Андрей Колганов экономист

Когда электронный расчет приобретает массовый характер и входит в повседневную практику, это создает экономию на обработке транзакций, считает специалист.

Об отказе от наличных заговорили и в Великобритании. Заместитель председателя Банка Англии Джон Канлифф считает, что купюры постепенно исчезают из экономики страны. По его словам, наличные деньги были доминирующим способом платежей для граждан Великобритании до 2016 года. После этого они уступили место операциям при помощи банковских карт.