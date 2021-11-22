В Британии предсказали отказ от наличных денег

В Британии могут отказаться от наличных денег из-за их постепенного исчезновения из экономики страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на слова заместителя председателя Банка Англии Джона Канлиффа.

Представитель Банка Англии предсказал, что популярность кредитных и дебетовых карт, а также развитие онлайн-технологий в будущем снизят роль наличных денег в транзакциях на территории Великобритании. «Государственные деньги центрального банка исчезают. В Лондоне есть места, где вы не сможете использовать их в своих личных сделках», — отметил Канлифф. По его словам, властям также придется адаптироваться, чтобы следить за всеми денежными операциями в будущей финансовой системе.

Он также упомянул, что на данный момент Банк Англии и Казначейство Британии изучают вопрос о том, следует ли принять цифровую валюту центрального банка страны (CBDC) в качестве равного платежного средства в отношении наличных денег. «Развитие технологий не прекратится. Наличные деньги исчезнут, и вопрос будет заключаться в том, какую роль в этом может сыграть CBDC», — подчеркнул Канлифф.

По данным Банка Англии, наличные деньги были доминирующим способом платежей для граждан Великобритании до 2016 года. После этого они уступили место операциям при помощи банковских карт, а также другим формам онлайн-расчета. При этом пандемия лишь ускорила цифровизацию в данной области, указал представитель финансового регулятора.

В 2019 году тенденцию отказа от наличных денег в пользу безналичной оплаты зафиксировали в России. Аналитики отмечали, что страна возглавила восточноевропейский рынок безналичных платежей, и назвали это «русским чудом». Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) указала, что Россия также стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и лидером по числу защищенных токенизированных транзакций на международном уровне. Кроме этого, эксперты отмечали, что в среднем количество безналичных платежей в крупных городах России превысило 70 процентов.