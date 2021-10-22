Российские банки провели каждый десятый карточный платеж в мире

Семь российских банков вошли в топ-150 крупнейших эквайеров в мире в 2020 году

В список 150 крупнейших банков-эквайеров по числу принятых карточных платежей в 2020 году вошли семь российских. Их общая доля составила почти 10 процентов, за год она выросла с 7,3 процента до 9,7 процента. Об этом со ссылкой на отчет компании Nilson Report, сообщает РБК.

При этом статистика учитывает только трансакции внутри страны, совершенные с помощью карт международных платежных систем. Таким образом, платежи по карте «Мир», на которые приходит четверть российского рынка, в нее не попали.

Основным игроком в России и третьим в мире, после эквайринговой компании FIS и американского JPMorgan Chase, стал Сбер. Крупнейший российский банк провел 30,3 миллиарда платежей, хотя за год до этого объем составлял 20,6 миллиарда.

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Из других шести российских банков четыре поднялись в рейтинге, а два утратили позиции. Так, у ВТБ количество обрабатываемых операций снизилось с 2,2 миллиарда до 1,8 миллиарда, соответственно, он переместился с 35 места на 41-е, а у Газпромбанка пусть и увеличилось с 0,93 миллиарда до 0,95 миллиарда, но в 2020-м он опустился с 59 места на 61-е.

Тинькофф Банк поднялся с 88 места на 84-е (0,39 миллиарда трансакций), «Русский стандарт» — с 89 места на 86-е (0,37 миллиарда), Промсвязьбанк — с 103 места на 96-е (0,28 миллиарда), Альфа-банк — с 135 места на 132-е (0,12 миллиарда).

В статистике Центробанка России в 2020 году отражены 50,2 миллиарда операций по банковским картам на сумму 102,8 триллиона рублей. Из них 39,1 миллиарда пришлись на платежи в магазинах, а общая сумма покупок, оплаченных безналичным способом, составила 31,2 триллиона рублей.

Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева отметила, что с эквайринговой сетью Сбера в России сравниться никто не может, поэтому его доминирование логично. Однако в то же время она указала, что для дальнейшего роста имеется очевидный предел. Позиции России укрепляются за счет отказа от наличных, а не из-за роста доходов граждан, поэтому когда платежи по карте достигнут своего пика, развиваться дальше будет некуда.

В феврале этого года Сбербанк завоевал международную премию Merchant Payments Ecosystem Awards 2021 в номинации Best Merchant Acquirer.