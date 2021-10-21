Дерипаска обвинил ЦБ России в расправе над банками

Центральный банк России устраивает расправы над частными региональными банками ради их московских конкурентов. С таким обвинением в адрес регулятора выступил в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

По мнению предпринимателя, регулятор занимается такой практикой вместо того, чтобы способствовать росту российской экономики. ЦБ сделал стоимость кредита в стране «запредельной», так что бизнес не может получить средства на развитие, отметил он. Миллиардер призвал внести правки в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации». Чтобы экономика в стране начала развиваться, предприниматель считает необходимым уточнить обязанности регулятора.

«Именно он, в соответствии с законом, должен отвечать за уровень конечных ставок для предприятий и граждан (ипотека и проектное финансирование), за темпы роста количества новых рабочих мест в экономике РФ и за увеличение инвестиций в основной капитал предприятий», — заявил Дерипаска и добавил, что именно для выполнения этих функций и создавался «супермегарегулятор».

Поводом для недовольства деятельностью ЦБ стало заявление главы Минэкономразвития России Максима Решетникова. Чиновник сообщил, что восстановление российской экономики «исчерпало себя», поэтому дальнейшего роста до конца года ждать не стоит. Дерипаска с этим утверждением не согласился. По его мнению, экономика может показать рост в десять процентов, если решить ключевую проблему — нехватку инвестиций.

Центральный банк уже подвергался критике со стороны Дерипаски за повышение ключевой ставки, которая влияет на стоимость заимствований для конечных потребителей. Миллиардер призвал новый состав Госдумы бороться с «лоббистами» из регулятора, а также заявил, что ЦБ своими действиями подрывает основы экономического роста в России.