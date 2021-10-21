Дерипаска назвал способ победить господство доллара

Единственным способом победить мировое господство доллара, а значит и свести на нет эффективность механизма санкций, станет развитие рынка криптовалют. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, финансовые власти США осознают опасность неподконтрольных цифровых платежей, поэтому инвестируют в этом направлении. Дерипаска сослался на обзор санкций 2021 года, выпущенный Минфином США, в котором признается угроза.

«Минфин США фактически признается, что (…) растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчета, создают серьезную угрозу для доллара», — написал Дерипаска.

Он процитировал место в документе, где говорится о возможности противников США с помощью новых финансовых и платежных систем уменьшить роль доллара. А поэтому, уверены в Минфине, ситуацию с цифровыми активами следует взять под контроль.

Дерипаска призвал всерьез заняться развитием криптовалюты, чтобы не «остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника». Миллиардер вновь подверг критике российский Центробанк, который, как ему кажется, не проявляет достаточной активности в работе с криптовалютами.

Накануне бизнесмен обрушился с критикой на американские власти после обыска домов в США, которые принадлежат его родственникам. Своих противников он назвал «тупицами», «мракобесами» и «швондерами», а самой стране пообещал проблемы из-за госдолга.

В середине октября специалисты школы бизнеса при Кембриджском университете подсчитали, что Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. За два года на фоне запрета майнинга Китаем ее доля выросла почти в два раза — с 5,9 процента до 11,2 процента. На втором месте находится Казахстан, а на первом с большим отрывом США, куда предпочли переезжать майнеры, имеющие для этого достаточно средств.