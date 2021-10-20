Агенты ФБР закончили обыски в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Агенты ФБР покинули Гэй-стрит в Нью-Йорке после обысков в доме родственников Дерипаски

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США покинули Гэй-стрит в Нью-Йорке, закончив обыски в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, пишет РИА Новости. Большой фургон в сопровождении автомобилей с мигалками покинул территорию. После дверь дома была заперта, а движение по улице восстановлено.

Обыски в Вашингтоне

О том, что в доме российского бизнесмена в Вашингтоне идет проверка, первой сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя ФБР.

Люди в формах ФБР дежурили на территории огороженного двухэтажного особняка по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад. Они не пускали туда посторонних, периметр здания был огорожен желтой лентой. Силовики занесли в дом коробки для сбора улик, а также эвакуировали черный автомобиль Ford Edge с местными номерами. Согласно открытым данным, машина выпущена в 2013 году, однако данные о владельце не разглашаются.

Согласно базе данных властей столичного округа Колумбия, дом в Вашингтоне, построенный в 1986 году, стоит 15 миллионов долларов. Жилая площадь составляет 1080 квадратных метров, в нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.

Дерипаска по данным на 25 июля 2020 года занимал 908-е место в рейтинге Forbes самых богатых людей мира с состоянием три миллиарда долларов США.

С 2006 года зданием владеет компания Hestia International LLC. Из статьи, опубликованной в The Washington Post несколько лет назад, следует, что фирма была зарегистрирована в штате Делавэр в год покупки особняка. По данным СМИ, фактическим владельцем дома является Дерипаска. Обыски попали на видео.

Причины интереса ФБР

Чуть позже обыскиваемый в Вашингтоне дом приписали родственникам Дерипаски. Представитель бизнесмена Лариса Беляева подтвердила, что 19 октября прошли проверки, однако их устроили в домах родственников бизнесмена. Она добавила, что силовики пришли по адресам близких предпринимателя в Вашингтоне и Нью-Йорке на основании выданных американским судом ордеров, связанных с санкциями США.

ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Лариса Беляева О проверках в Вашингтоне и Нью-Йорке

Среди других причин, с которыми связали обыски, дело о предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Журналист NBC Том Винтер отметил, что предприниматель был партнером экс-главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, последнего осудили за финансовые нарушения.

Washington Post со ссылкой на источники написала, что обыски связаны с уголовным делом. Сообщалось, что силовики приехали с проверкой в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США в течение нескольких лет.

Он был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине на протяжении нескольких лет. The New York Times Об обысках в Нью-Йорке

Газета The New York Times сообщила, что ФБР, а также федеральные прокуроры в Бруклине на протяжении нескольких лет вели расследования в отношении Дерипаски.

Акции «Русала»

На фоне новостей о расследовании в отношении миллиардера рухнули акции компании «Русал». Цена опускалась на шесть процентов, до 78,71 рубля за акцию.

Дерипаска был генеральным директором Саяногорского алюминиевого завода. В 2000 году предприниматель возглавил холдинг, объединивший крупнейшие российские алюминиевые заводы — «Русал». Он покинул этот пост в 2018 году. В 2001 году Дерипаской была образована компания «Базовый элемент». Кроме того, он один из акционеров компании En+ Group, которой руководил до 2017 года.

