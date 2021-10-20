Стало известно о многолетнем расследовании ФБР против Дерипаски

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования против российского бизнесмена Олега Дерипаски, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к следствию.

«Он был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине на протяжении нескольких лет», — отметили журналисты издания. Имеет ли многолетнее наблюдение за предпринимателем к обыскам в домах родственников бизнесмена во вторник, 19 октября, неизвестно. Представитель Дерипаски уточнил РИА Новости, что действия ФБР не связаны с уголовным преследованием. По его словам, они имеют отношение к санкциям США. Сам бизнесмен не является собственником домов, в которые прибыли сотрудники ФБР.

О том, что силовики пришли с обысками в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне, стало известно от журналиста NBC. По одной из версий, проверка связана с делом о предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.