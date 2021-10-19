Обыски в домах семьи Дерипаски связали с уголовным делом

Стало известно, что обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в США проводят в связи с уголовным расследованием. Об этом написала американская газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования, а также на документы о регистрации собственности.

Издание назвало причины обысков в домах, принадлежащих семье Дерипаски. Отмечается, что сотрудники ФБР провели их в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США в течение нескольких лет.

При этом представитель Дерипаски опроверг данные WP о том, что обыски в домах родственников проводят в рамках уголовного дела, пишет РИА Новости. «Нет, это неправда. Ордеры связаны с санкциями», — уточнил он.

19 октября сотрудники ФБР начали работать в особняке в Вашингтоне, который считался домом Дерипаски. Позже пресс-секретарь бизнесмена Лариса Беляева заявила, что обыски проводят в домах бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США. При этом отмечается, что Дерипаска не является собственником недвижимости.

Ранее РИА Новости со ссылкой на кадастровые документы американского округа Колумбия заявило, что дом в Вашингтоне, где проходит обыск, принадлежит компании из США, связанной с именем бизнесмена. Особняк построили в 1896 году, его площадь составляет 1080 квадратных метров.