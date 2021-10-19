Обыски в доме Дерипаски в США попали на видео

В сети появилось видео, снятое у дома российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне, куда ранее сотрудники ФБР пришли с обысками. Ролик во вторник, 19 октября, публикует корреспондент NBC в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как один из агентов стоит у открытых ворот дома. Также на видео попали несколько других сотрудников ФБР, находящихся на территории у здания.

Об обысках в доме российского бизнесмена в США стало известно ранее 19 октября. С чем связаны оперативные мероприятия, не уточнялось.

Дерипаска и ряд его активов находятся под санкциями США с 2018 года. В связи с этим в марте 2019-го миллиардер подал в суд на американский Минфин. Как отмечал тогда бизнесмен, из-за несправедливых мер он потерял более 7 миллиардов долларов. Однако в июне 2021 года суд в США отказал российскому бизнесмену в иске с требованием отменить введенные против него американскими властями санкции.