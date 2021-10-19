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Обыскиваемый в Вашингтоне дом приписали родственникам Дерипаски

Официальный представитель Дерипаски заявил, что дом в Вашингтоне не принадлежит бизнесмену
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель российского бизнесмена, акционера энергетического холдинга En+ Олега Дерипаски в разговоре с РБК приписал дом в Вашингтоне, в котором проводит обыск ФБР, родственникам миллиардера.

«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски», — рассказал собеседник издания.

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По его словам, обыск проводится на основании выданных американским судом ордеров, связанных с санкциями США. Помимо дома в Вашингтоне, аналогичные действия проводятся в жилом помещении в Нью-Йорке, которое также не принадлежит Дерипаске.

Ранее РИА Новости со ссылкой на кадастровые документы американского округа Колумбия сообщило, что дом в Вашингтоне, где проходит обыск, принадлежит компании из США, которую связывали с именем Дерипаски. Он был построен в 1896 году и имеет площадь в 1080 квадратных метров.

На фоне сообщений об обыске в доме совладельца «Русала», входящего в холдинг En+, акции компании на Московской бирже снизились на 4,97 процента — до 79,27 рубля за бумагу.

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