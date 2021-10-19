Стала известна возможная причина обысков в доме Дерипаски в США

NBC: обыски в доме Дерипаски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании Трампа

Обыски в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа. Возможную причину происходящего назвал журналист NBC Том Винтер в своем Twitter.

Репортер заявил, что миллиардер является бывшим партнером экс-главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, который был осужден за финансовые нарушения. Таким образом, ФБР считает, что финансирование вмешательства велось именно через компании Дерипаски — ему могут инкриминировать подкуп чиновников и коррупцию.

Об обысках в доме Дерипаски стало известно ранее 19 октября. Рядом со зданием дежурят сотрудники ФБР, которые ограничивают доступ на территорию.

14 июня сообщалось, что суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить примененные против него санкции — они были введены в 2018-м. В январе 2019-го миллиардер договорился с американским Минфином о том, что давление на En+, «Русал» и «Евросибэнерго» прекратится, однако остальные активы и сам российский предприниматель остались в санкционных списках — из-за несправедливых мер Дерипаска потерял более семи миллиардов долларов.