Российский миллиардер остался без лесов под Геленджиком

Министерство природных ресурсов Краснодарского края после требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменило результаты аукциона, где победителем стала компания «Биодженикс». Она имеет отношение к российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. В итоге предприниматель фактически остался без лесных участков, сообщают «Ведомости».

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«Биодженикс» принадлежит структурам «Евросибэнерго», входящей в En+. Крупнейшим акционером компании считается Дерипаска. На аукцион были выставлены 381,2 гектара лесных участков недалеко от села Дивноморское. Территорию можно было арендовать на 49 лет. Победитель планировал построить там «научно-исследовательскую лабораторию по изучению лесов».

Торги состоялись в мае 2021 года. Однако вскоре результаты отменили, так как претендовавшие на участки компании «Лазурная ягода» и «Апекс юг» подали в ФАС жалобу. Фирмы отметили, что во время торгов в электронной системе произошел сбой, из-за чего они не смогли сделать предложение по цене. Однако компании не предоставили доказательств произошедшего.

Вскоре служба выявила другое нарушение — в документах аукциона было отмечено, что арендовать указанные участки могут только научные организации. Однако, согласно Лесному кодексу, территорию можно использовать в образовательных и рекреационных целях. По данным службы, нарушение могло ограничить число потенциальных участников. В разговоре с газетой власти Краснодарского края допустили проведение повторных торгов после устранения нарушений.

Ранее Дерипаска высказался о проблеме глобального потепления и предупредил, что страна рискует потерять несколько миллиардов долларов в год на фоне изменения климата. Миллиардер подчеркнул, что глобальное потепление касается всех и «отсидеться не получится».